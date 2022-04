Covid Piemonte, il bollettino: 2.665 nuovi casi. I ricoveri sono 630

Aumentano i ricoveri: nei reparti ordinari sono 602, sei in più rispetto a ieri, mentre in terapia intensiva 28, due in più

Sono 2.665 i nuovi casi di positività al Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA) registrati nelle ultime 24 ore in Piemonte, il 7,8% dei 33.999 tamponi effettuati. La Regione rende noto che i nuovi decessi sono cinque. Aumentano i ricoveri: nei reparti ordinari sono 602, sei in più rispetto a ieri, mentre in terapia intensiva 28, due in più.