Covid Piemonte, 3.109 casi: rapporto di positività al 9,5 per cento

Sono quattro i pazienti in più registrati in terapia intensiva, mentre diminuiscono quelli negli altri reparti

Sono 3.109 i nuovi positivi registrati in Piemonte nelle ultime 24 ore, il 9,5% dei 32.826 tamponi eseguiti. Tre i decessi, i ricoveri in terapia intensiva segnano un aumento di 4 pazienti (26), mentre quelli nei reparti ordinari sono 596 (-2). Lo rende noto la Regione Piemonte sul suo sito internet (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA).