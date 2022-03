Terrorismo, Torino: arrestato un membro della Its sudamericana

Il 45enne frequentava i centri sociali della città ed è accusato di far parte dell’organizzazione ‘Individualistas Tendiendo a lo Salvaje’, ritenuta dagli inquirenti “responsabile di oltre 100 attentati in diverse parti del mondo”

Un 45enne che si ipotizza componente dell'organizzazione 'Individualistas Tendiendo a lo Salvaje', la Its, formazione nata in Sud America e "ritenuta dagli inquirenti responsabile di oltre 100 attentati in diverse parti del mondo", è stato arrestato stamani a Torino dalla Digos di Milano in collaborazione con i colleghi torinesi. Lo ha comunicato la questura di Milano.

L’arresto

L'indagato, che frequentava i centri sociali torinesi, è stato arrestato dalla polizia di Stato su ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Torino, su richiesta della locale procura, e nei suoi confronti si ipotizza il reato di associazione con finalità di terrorismo.

Le indagini

L'uomo era già stato monitorato dalla Digos della Questura di Torino all'inizio degli anni Duemila per le sue affinità con gli anarchici ambientalisti e anti militaristi presenti in città, come Squatter ed ex Asilo di via Alessandria. La procura di Torino indagava dallo scorso anno sulla sigla Its, riconducibile alla frangia più estrema e violenta dell'anarchismo, ben radicata in America Latina, dove aveva rivendicato degli attentati. Il 45enne aveva già subito una perquisizione lo scorso aprile perché sospettato di avere utilizzato il web per rilanciare comunicati anonimi collegati all'Its.