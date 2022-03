Vercelli, rissa tra 60 giovani al concerto rap: chiusa discoteca

Dalle indagini è emerso che il servizio di sicurezza predisposto dai titolari per il concerto di un noto rapper era stato affidato a tre soggetti privi dei requisiti per fare quel lavoro

Una discoteca di Vercelli è stata chiusa dalla polizia per cinque giorni a causa di una violenta rissa che nei giorni scorsi ha coinvolto una sessantina di ragazzi, alcuni dei quali hanno riportato ferite da arma da taglio.

Le indagini

Dalle indagini è emerso che il servizio di sicurezza predisposto dai titolari per il concerto di un noto rapper era stato affidato a tre soggetti privi dei requisiti per fare quel lavoro. Nonostante i tafferugli, i proprietari della sala da ballo non sono intervenuti né hanno chiamato le forze dell'ordine per un pronto intervento. Il locale era stato già multato a Natale per il mancato rispetto delle norme anti Covid.