Dronero, cerca di salvarlo dopo un tentato suicidio: uccisa dal figlio

Si è ferito tagliandosi con un coltello poi si è buttato dal balcone, ma senza riportare ferite perché era a poca altezza dal suolo e quando la madre 92enne è intervenuta per salvarlo, per la rabbia, l'ha strangolata a morte. Il dramma della disperazione, a Dronero (Cuneo) ha riguardato un pensionato di 57 anni, Gabriele Tolosano, ex operaio, da tempo in cura per problemi mentali. Dopo avere ucciso la madre, Olga Aimar, 92 anni, l'ex operaio ha fatto una serie di telefonate farfugliando parole confuse ai parenti, che hanno avvertito i carabinieri. Il cadavere della 92enne, vedova da anni, è stato trovato nella lavanderia.