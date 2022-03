Torino, fingono attacco hacker e svuotano conto: denunciate due 50enni

A Torino due donne, entrambe 50enni, sono state denunciate dalla polizia per aver convinto un uomo a caricare su una carta ricaricabile Postepay, intestata ad un'anziana di loro conoscenza, cinquemila euro. Le truffatrici che si erano presentare come consulenti finanziarie, sono riuscite a convincere la vittima, in difficoltà economiche e con uno sfratto in corso, che il suo conto era stato preso di mira dagli hacker. L'hanno così indotto a spostare il denaro restante sulla carta dell'anziana, che però è risultata non solo estranea ai fatti, ma vittima a sua volte delle due truffatrici. Avendo difficoltà motorie, infatti, ogni tanto si faceva accompagnare da una delle due donne, che è stata individuata dagli agenti del commissariato San Paolo nelle vicinanze dell'abitazione dell'anziana. La stessa truffatrice - è stato ricostruito - ogni tanto si faceva consegnare la carta ricaricabile.