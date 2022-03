Incidente sul lavoro nell’Astigiano, ferito un operaio

Per cause in corso di accertamento, un operaio che stava lavorando sulla provinciale 456 è stato travolto da una barriera Jersey utilizzata per delimitare i cantieri stradali

Incidente sul lavoro quest’oggi a Montegrosso, nell'Astigiano. Per cause in corso di accertamento, un operaio che stava lavorando sulla provinciale 456 è stato travolto da una barriera Jersey utilizzata per delimitare i cantieri stradali. Sul posto è intervenuto il 118 in supporto all'uomo - rimasto vigile e cosciente - mentre i vigili del fuoco lavorano alla rimozione della barriera. Presenti anche carabinieri e Spresal.