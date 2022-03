Val Susa, cade sulla ferrata: soccorsa escursionista

La donna era rimasta bloccata lungo la via ferrata nell'Orrido di Foresto, nel Torinese. Raggiunta dai soccorritori lungo una cascata, è stata messa in sicurezza e portata a valle

Tanta paura, ma solo qualche escoriazione, per una escursionista che ieri pomeriggio è rimasta bloccata, dopo una caduta, lungo la via ferrata nell'Orrido di Foresto, nel Torinese. La donna è stata soccorsa dai tecnici del Soccorso Alpino e da una squadra dei Vigili del Fuoco intervenuti sul posto, dopo essere stati allertati dagli altri escursionisti. Raggiunta dai soccorsi lungo una cascata, è stata messa in sicurezza e poi condotta in discesa lungo la ferrata verso valle, mentre i suoi compagni hanno raggiunto i Vigili del Fuoco che li hanno riaccompagnati alle auto.