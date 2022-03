Covid Piemonte, il bollettino: 1.542 nuovi casi. I ricoveri sono 610

In calo i ricoveri in terapia intensiva, in tutto 20 (meno quattro rispetto a ieri), aumentano quelli nei reparti ordinari, dove sono 590 (25 in più)

Sono 1.542 in Piemonte i nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA), il 9,6% dei 16.025 tamponi eseguiti.

Il bollettino

Nessun decesso è stato registrato dall'Unità di crisi regionale mentre i guariti sono 1.322. In calo i ricoveri in terapia intensiva, in tutto 20 (meno quattro rispetto a ieri), aumentano quelli nei reparti ordinari, dove sono 590 (25 in più). Le persone in isolamento domiciliare sono 50.646. Dall'inizio della pandemia il Piemonte ha registrato 1.041.856 tamponi, i decessi restano 13.175 mentre i guariti sono 977.425.