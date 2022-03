Si ribalta con il trattore: morto agricoltore nell'Astigiano

Un agricoltore di 60 anni, è morto a Cossombrato, nell'Astigiano, schiacciato dal suo trattore. L'incidente nel pomeriggio di ieri. Il cognato, che era con l'agricoltore, si è allontanato per eseguire altri lavori e al suo ritorno non ha più trovato il 60enne. In serata sono stati allertati i carabinieri che, con i vigili del fuoco, hanno iniziato le ricerche, trovando l'uomo non molto distante, schiacciato dal suo trattore. I carabinieri non hanno dubbi sulla dinamica dell'incidente.