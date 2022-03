Asti, rifiutano separazione figlia: genitori condannati per stalking

I due, condannati a 1 anno e mezzo e a 600 euro di multa, per stalking, lesioni e violenza privata, avevano iniziato a perseguitare la figlia, anche davanti ai due nipotini

Non accettavano che la figlia si separasse dal marito. Per questo due genitori, nel 2015, avevano iniziato a perseguitare la figlia, anche davanti ai due nipotini. Oggi il tribunale ad Asti li ha condannati a 1 anno e mezzo e a 600 euro di multa, per stalking, lesioni e violenza privata.

La vicenda

"È una figlia ingrata e una cattiva madre", dicevano di lei in giro, anche davanti ai nipoti, e le gridavano parolacce e minacce: " io ti ho fatto, io ti ammazzo", fino ad arrivare alla minaccia di metterle una bomba in casa. Nemmeno aver cambiato telefono, indirizzo e mail ha posto fine alla vicenda. Fino a quando, presa a schiaffi dal padre in strada, la donna è finita al pronto soccorso e ha sporto denuncia.