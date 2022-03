Juve, inchiesta sui conti: riprese audizioni dei calciatori in Procura

Secondo indiscrezioni, gli atleti convocati oggi come persone informate dei fatti sono due. Si tratterebbe di Federico Bernardeschi e Alex Sandro

Sono riprese oggi in procura a Torino le audizioni dei calciatori della Juventus nell'ambito dell'inchiesta sui conti della società. Secondo indiscrezioni, gli atleti convocati oggi come persone informate dei fatti sono due. Si tratterebbe di Federico Bernardeschi e Alex Sandro. Questo filone di indagine si concentra sulla cosiddetta 'manovra stipendi', il differimento del pagamento di alcune mensilità preso per fronteggiare gli effetti della crisi economica. Ieri era stato ascoltato l'argentino Paulo Dybala.

L'inchiesta

L'inchiesta 'Prisma' è uno sviluppo dell'indagine sulle plusvalenze - 282 milioni di euro in tre anni - che lo scorso inverno aveva portato all'iscrizione nel registro degli indagati i vertici del club bianconero. Sono state prelevate carte relative ai bilanci per le stagioni 2019-20 e 2020-21. Questa volta il faro è stato acceso sull'espediente contabile che, secondo quanto era trapelato sulla stampa all'epoca dei fatti, era stato preso per scongiurare gli effetti della crisi economica che si era abbattuta sul mondo del calcio a causa della pandemia: il differimento all'esercizio successivo delle retribuzioni ai giocatori relative a quattro mensilità.