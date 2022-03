Incidente a Torino, tamponamento sulla tangenziale: coinvolte 8 auto

Un'auto che viaggiava sulla corsia di sorpasso, in direzione Milano-Aosta si è ribaltata, non ci sarebbero feriti gravi

Incidente stradale in tangenziale Nord a Collegno (Torino), nel primo pomeriggio. Un tamponamento ha coinvolto otto veicoli oltre ad un'altra auto che viaggiava sulla corsia di sorpasso in direzione Milano-Aosta si è ribaltata, ma non ci sarebbero feriti gravi. Sul posto sono intervenuti la polizia stradale di Torino e ausiliari dell'Ativa. Per alcuni chilometri si sono formate code a causa del traffico rallentato.