Incidente nel Cuneese, operaio travolto da peso su carro ponte: grave

È successo questa mattina in un’azienda di Niella Tanaro. Il giovane è rimasto ferito al torace e trasferito d’urgenza con l’elisoccorso all’ospedale di Santa Croce di Cuneo in codice rosso

Incidente sul lavoro questa mattina alla Mcm Manufatti Cementizi Monticone di Niella Tanaro, nel Cuneese, in uno stabilimento lungo la strada provinciale per Lesegno. Un operaio di 22 anni è rimasto ferito al torace e trasferito d'urgenza con l'elisoccorso all'ospedale Santa Croce di Cuneo in codice rosso.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe stato investito da un peso mentre operava lungo un carro ponte.