Acqui Terme, rapina in una villa: è caccia ai banditi

Rapina in villa ieri sera ad Acqui Terme, nell'Alessandrino. I banditi hanno fatto irruzione nell'abitazione dei coniugi Benzi, ultraottantenni titolari della Ibem, azienda leader nel settore dell'impiantistica industriale, e dopo averli malmenati e chiusi un una stanza sono fuggiti con gioielli, orologi e contanti, l'auto (trovata in cortile e poi data alle fiamme) e una cassaforte. Le indagini sono affidate ai carabinieri, mentre la coppia, che 10 anni fa aveva subito un'altra brutale rapina, è stata medicata in ospedale.

Le indagini

I militari stanno esaminando le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della zona, mentre la scientifica si sta concentrando su impronte ed eventuali altre tracce lasciate dai banditi, che hanno agito travisati ma senza armi. I malviventi, secondo la ricostruzione degli inquirenti, hanno atteso che il signor Benzi rientrasse in casa per bloccarlo e costringerlo con la forza a entrare in casa, dopo lo stava aspettando la moglie. La coppia vive da sola nella grande villa, in una zona isolata, mentre i figli, che lavorano in azienda, abitano in Acqui Terme.