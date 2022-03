Incidente nel Cuneese, auto esce di strada: due morti

Un uomo di 88 anni e una donna di 58 sono morti nel pomeriggio in un incidente stradale sulla provinciale 589, al bivio Cardè con la Sp 29 nel comune di Saluzzo, frazione Via dei Romani. Le due vittime viaggiavano a bordo di un'auto che, per cause in corso di accertamento, è uscita di strada. Sul posto, oltre ai carabinieri, che dovranno stabilire l'esatta dinamica e le cause dell'incidente, anche i vigili del fuoco e i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constare il decesso delle due persone.