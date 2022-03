Torino, spaccia droga vicino a scuola: arrestato pusher

Vendeva crack nei pressi di una scuola il pusher arrestato a Torino dagli agenti della polizia municipale tra via Masserano, via Biella e via Maria Ausiliatrice. L'uomo è stato fermato dagli agenti in borghese dopo che aveva ceduto una dose a un cliente arrivato in auto. È il secondo spacciatore in pochi giorni che viene arrestato dai 'civich' nella stessa zona, dopo che i residenti avevano denunciato lo spaccio davanti alla scuola 'Edmondo De Amicis'.