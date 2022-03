Torino, sorpreso con droga in casa: arrestato

Un uomo è stato arrestato dagli investigatori della polizia dopo essere stato sorpreso in possesso di diversi tipi di droga. I poliziotti da tempo seguivano i suoi movimenti, aiutati dal fatto che viaggiava su una vettura con il logo di un ristorante di sushi molto riconoscibile.

L'arresto

L'uomo nascondeva in casa nove grammi di cocaina, un chilo e mezzo di marijuana, 120 grammi di hashish e una pastiglia di Mdma (ecstasy), nonché due bilancini di precisione, materiale per confezionamento delle dosi, due coltelli per tagliare l'hashish e 4.850 euro in contanti. Si trova adesso agli arresti domiciliari.