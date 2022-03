Aggredisce l'ex moglie sotto casa, arrestato stalker a Vercelli

L'uomo, nonostante una denuncia da parte della donna, aveva continuato a pedinare la ex moglie, inviando anche minacce via sms a lei e al suo nuovo compagno

Un 42enne, nato in provincia di Varese ma residente da anni a Vercelli, è stato arrestato dalla polizia per stalking e messo ai domiciliari. L'uomo, nonostante una denuncia da parte della donna, aveva continuato a pedinare la ex moglie sotto casa e al lavoro, inviando anche minacce via sms a lei e al suo nuovo compagno.

Le violenze

Già durante il matrimonio avvenuto nel 2012 l'uomo aveva assunto nei confronti della moglie atteggiamenti violenti, cercando di isolarla da amici e familiari; la situazione era poi degenerata dopo la loro separazione avvenuta nel 2021. Il 42enne era arrivato a gettare i gioielli dell'ex coniuge in un torrente, a tagliare i vestiti e a privarla dell'uso del telefono cellulare. L'escalation di violenza è terminata con l'aggressione sotto casa, a cui hanno assistito anche i figli minori. Dopo la querela in Questura, gli agenti hanno rintracciato l'uomo e lo hanno arrestato, sottoponendolo agli arresti domiciliari.