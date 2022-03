Alessandria, finisce in carcere dopo tre anni di minacce ai vicini

Finito in carcere, su ordinanza di misura cautelare eseguita dalla polizia, un uomo considerato responsabile, nel corso degli ultimi tre anni, di minacce e stalking nei confronti di alcuni vicini di casa.

La ricostruzione dei fatti

Continui gli imbrattamenti dei muri, le minacce, le molestie; non sono mancati lanci di bottiglie sui balconi, incendio di zerbini e tentativi di dar fuoco alle porte d'ingresso. Per le aggressioni fisiche si è servito di oggetti trovati al momento, come un ombrello. Ha anche cercato di colpire i condomini con un martello e un coltello. In un caso provvidenziale è stato l'intervento della polizia: due agenti sono rimasti, però, lievemente feriti. L'uomo ha anche aperto la valvola della bombola del gas della cucina per saturare gli ambiente.