Torino, piazze dello spaccio: 60 identificati in controlli

Sessanta persone identificate, un denunciato per non aver rispettato il divieto di dimora e oltre 400 grammi di hashish e marijuana suddivisi in panetti sequestrati. È il bilancio dei controlli effettuati nei giorni scorsi dalla polizia in corso Emilia e Lungo Dora Napoli, considerate piazze per lo spaccio a Torino.

I controlli

I panetti con la droga sono stati erano nascosti in nelle vicinanze del Ponte Mosca e sono stati ritrovati grazie al fiuto dei cani poliziotto. La polizia ha anche scoperto una coltivazione di marijuana in un alloggio nel quartiere Mirafiori a Torino. L'aveva realizzata un 39enne, arrestato, nella camera da letto allestendo una serra artigianale, dotata di impianto di areazione-ventilazione, lampade, umidificatori, termometri e temporizzatori. Tutto l'occorrente per coltivare le 62 piante che sono state sequestrate dagli agenti. In altre stanze e nel box auto sono stati ritrovati altri 760 grammi di marijuana e 300 di hashish, oltre a tre bilancini di precisione e al materiale per in confezionamento delle dosi.