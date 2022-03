Alba, nascondeva un chilo di marijuana sotto il letto: un arresto

Intervenuti in un appartamento di Alba, nel Cuneese, per sedare una lite familiare, i carabinieri hanno scoperto quasi un chilo di marijuana nascosta sotto il letto. In manette è finito un 24enne di origini romene, che all'arrivo dei militari stava scaraventando a terra stoviglie e suppellettili al culmine di un litigio. Con la marijuana, i carabinieri hanno trovato anche l'occorrente per confezionarla. Il giovane è stato curato al pronto soccorso dell'ospedale di Verduno e poi arrestato per detenzione illecita di sostanza stupefacente.