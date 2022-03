Covid Piemonte, 2.736 nuovi casi. In calo i ricoveri

Il bollettino dell'Unità di crisi della Regione Piemonte riporta oggi 2.736 nuovi casi di Covid, con un tasso di positività dell'8,5%, in crescita rispetto al 7.6% di ieri. I tamponi processati sono 32.273, di cui 28.900 antigenici. In calo i ricoverati: in terapia intensiva -1, il totale scende a 22, negli altri reparti - 8, totale a 575. Tre i decessi, uno avvenuto oggi; i nuovi casi di guarigione 1.926, le persone in isolamento domiciliare sono 47.417, gli attualmente positivi 48.014. Dall'inizio della pandemia in Piemonte i casi positivi accertati sono 1.021.791, i morti 13.150, i guariti 960.627 (COVID: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA).