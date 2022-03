Torino, spacciava vicino a una scuola: arrestato pusher

L'intervento degli agenti è scattato dopo una serie di appostamenti in borghese, fermando l'uomo subito dopo che aveva ceduto una dose di crack ad un cliente

Uno spacciatore è stato arrestato dalla polizia municipale all'angolo tra via Masserano e via Biella, a Torino, nei pressi della scuola 'Edmondo De Amicis'. L'intervento degli agenti è scattato dopo una serie di appostamenti in borghese, fermando l'uomo subito dopo che aveva ceduto una dose di crack ad un cliente. A segnalare la presenza dello spacciatore, di origini africane, erano stati alcuni residenti della zona.