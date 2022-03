Incidente sul lavoro nel Torinese, morto un operaio di 32 anni

È avvenuto a Bruino, l'uomo è stato travolto da una putrella di ghisa. Si tratta del quinto incidente sul lavoro avvenuto nelle ultime 48 ore in Piemonte

Incidente sul lavoro oggi pomeriggio a Bruino, nel Torinese, dove un operaio della Novomeccanica di viale Ferraris è stato travolto da una putrella di ghisa che lo ha schiacciato dal bacino in giù. L'uomo è deceduto per sindrome da schiacciamento dopo essere stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale Cto di Torino. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Piossasco e gli ispettori dello Spresal dell'Asl To3. Si tratta del incidente sul lavoro avvenuto nelle ultime 48 ore in Piemonte.