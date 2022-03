Un 38enne è stato arrestato durante un controllo in corso Lecce, a Torino, dalla polizia, che ha scoperto nel bagagliaio della sua auto tre chili di hashish suddivisi in panetti. Lo stupefacente era nascosto dentro un borsone. In tasca l’uomo aveva alcune dosi pronte alle vendita. Denunciata anche una ragazza che si trovava con lui sulla vettura.