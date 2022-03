Covid Piemonte, 2.967 casi. Calano i ricoveri nei reparti ordinari

Resta alto, in Piemonte, il numero dei positivi al Covid-19. Nelle ultime 24 ore, l'Unità di Crisi della Regione Piemonte ne ha registrati 2.967, l'8,8% dei 33.754 tamponi eseguiti. In calo i ricoveri nei reparti ordinari, che sono 577 (-17), mentre nelle intensive sono 21 (+1). I decessi sono 3, nessuno di oggi, i nuovi guariti 1.868. Dall'inizio dell'emergenza, dunque, il Piemonte ha registrato 1.016.480, 13.141 decessi e 956.799 guariti (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA).