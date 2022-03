Scoperto giro di spaccio di droga: tre arresti ad Alba

Un fiorente giro di spaccio di cocaina è stato scoperto, grazie alle segnalazioni dei residenti del quartiere Mussotto di Alba (Cuneo), dai carabinieri, che hanno arrestato tre uomini per detenzione di cocaina a fini di spaccio. Si tratta di cittadini albanesi, tra i 25 e i 50 anni, sorpresi durante degli appostamenti mentre cedevano cocaina ai clienti, identificati e segnalati alla Prefettura di Cuneo. I pusher facevano base sempre intorno allo stesso edificio, dove c'era una mansarda usata come deposito e laboratorio dello stupefacente.

L’operazione

L'altra sera i carabinieri hanno arrestato prima il 25 enne, che cedeva le dosi in strada, poi hanno fatto irruzione nella mansarda, dove gli altri due connazionali si erano barricati. Sfondata la porta, i militari hanno scoperto un piccolo "laboratorio" per confezionare le dosi, ma anche 5.300 euro in contanti, dosi di cocaina pronte alla vendita, vari telefoni cellulari. I tre sono in carcere ad Asti accusati anche di resistenza a pubblico ufficiale e favoreggiamento. Il cinquantenne arrestato aveva diversi alias ed era stato denunciato e condannato in passato per furti e rapine in tutta Italia.