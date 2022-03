Molestava ragazze in treno, arrestato giovane nell'Astigiano

Un 21enne è stato arrestato dalla Polfer di Asti per aver molestato due ragazze in treno. A incastrare il giovane le immagini di sorveglianza; il ragazzo inoltre pochi giorni prima era stato fermato dalla Polfer di Alessandria per resistenza a pubblico ufficiale. I poliziotti hanno rintracciato il ragazzo, di origini somale, in una struttura di accoglienza di Asti e lo hanno portato in carcere a Torino.