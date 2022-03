Ragazza caduta da giostra a Galliate: morta per un trauma cranico

È deceduta per un trauma cranico Ludovica Visciglia, la 15enne di Trecate (Novara) che sabato sera, 12 marzo, è morta dopo essere caduta da una giostra del luna park, ora chiuso, allestito per la festa di Galliate (Novara). Lo ha stabilito l'autopsia svolta oggi dal professor Luca Tajana dell'Università di Pavia. La procura di Novara, che ha iscritto nel registro degli indagati il titolare della giostra e il figlio, in quel momento ai comandi, ha già rilasciato il nulla osta per la sepoltura.