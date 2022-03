Galliate, 15enne sbalzata da una giostra: è gravissima

È ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale di Novara una ragazzina di 15 anni che ieri sera è rimasta seriamente ferita al Luna park allestito a Galliate, nel Novarese in via Vittorio Veneto.

La vicenda

La ragazza era a bordo di una delle giostre, il tagadà, ed è stata sbalzata via ricadendo al suolo. Soccorsa dal personale del 118, le ferite sono state classificate in codice rosso. La ragazza è stata trasportata in ospedale in fin di vita. Le giostre di San Giuseppe, tradizionale attrazione del mese di marzo nel popoloso centro nella valle del Ticino avevano aperto proprio ieri i battenti. Il luna park era tornato dopo due anni di stop causa Covid e dovrebbe rimanere aperto fino al 27 marzo.