Covid Piemonte, il bollettino: 3.206 nuovi casi. I ricoverati sono 638

Torna sopra quota 3.000, dopo quasi un mese, il numero di nuovi casi giornalieri di Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA) in Piemonte. L'Unità di Crisi della Regione ne ha comunicati oggi 3.206, pari al 9,5% di 33.851 tamponi eseguiti, di cui 28.827 antigenici

Il bollettino

Nuovamente in calo i ricoverati. Sono quattro meno in terapia intensiva, dove il numero complessivo scende a 23, mentre negli altri reparti sono sei in meno, in totale 615. Sette i decessi, di cui uno oggi. I nuovi casi di guarigione sono 2.309, le persone in isolamento domiciliare 43.735, gli attualmente positivi 44.373. Dall'inizio della pandemia in Piemonte sono stati accertati 1.010.702 casi di Covid, 13.134 morti e 953.195 guariti.