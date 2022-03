Alessandria, incendio in casa a Litta Parodi: morto 56enne

Un uomo di 56 anni, di origini nordafricane, è morto nell'incendio divampato nella sua abitazione a Litta Parodi, frazione di Alessandria. A dare l'allarme passanti e i vicini. Sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco. Il corpo dell'uomo è stato rinvenuto al primo piano durante le operazioni di bonifica e smassamento del materiale, dopo l'estinzione delle fiamme. Il rogo si è propagato in diversi vani e solo il tempestivo intervento dei pompieri ha evitato si estendesse al tetto e alla casa confinante. Le cause sono ancora in fase di accertamento. Dalle prime informazioni dei Carabinieri - sul posto con 118 e Polizia Locale - la vittima, che viveva da solo, sarebbe stato un accumulatore seriale.