Spaccio di droga, arrestati due pusher nel Torinese

I carabinieri, nelle scorse ore, hanno arrestato nell'hinterland di Torino due spacciatori. Un operaio 32enne di Trofarello è finito agli arresti domiciliari perché in casa nascondeva oltre due chili di hashish, 284 grammi di cocaina, bilancini e materiale per il confezionamento delle dosi. A Nichelino è stato arrestato disoccupato di 45 anni fermato mentre stava vendendo 14 grammi di crack. L'uomo in casa aveva oltre tremila euro, sei telefoni cellulari, bilancino di precisione e alcuni quaderni dove annotava i conti dell'attività di spaccio.