Covid Piemonte, il bollettino: 1.892 casi. Tasso di positività al 7,7%

Sono 1.892 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime ore in Piemonte a fronte di 24.543 tamponi eseguiti, con un tasso di incidenza del 7,7%. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 27, quelle negli altri reparti sono 621 (+24). I nuovi decessi sono cinque mentre i guariti sono 1.728. Dall'inizio dell'emergenza, dunque, il Piemonte ha registrato 1.007.496 positivi, 13.127 decessi e 950.886 guariti. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)