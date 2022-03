Mano schiacciata in una pressa, operaio ferito nel Torinese

Soccorso dal personale medico e dai vigili del fuoco, è stato poi trasportato in ospedale in elicottero. Non è in pericolo di vita

Un operaio di 29 anni è stato ricoverato al Cto di Torino dopo essere rimasto ferito in un incidente sul lavoro avvenuto in un'azienda di via Ex Internati a Salassa.

L'incidente



Il ragazzo, residente a Bosconero, è rimasto con la mano schiacciata in una pressa. Soccorso dal personale medico e dai vigili del fuoco, è stato poi trasportato in ospedale in elicottero. Non è in pericolo di vita, ma i medici dovranno valutare le conseguenze per l'arto. Sull'incidente sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della compagnia di Ivrea.