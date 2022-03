Il rogo, che non sarebbe di natura dolosa, è divampato in via Poirino e non ha provocato feriti o intossicati

C'è voluta tutta la notte per spegnere l'incendio che ha distrutto un autodemolitore a Carmagnola (Torino). Il rogo è scoppiato intorno alle 23 di ieri, sul posto, in via Poirino, sono intervenute dieci squadre dei vigili del fuoco. Le operazioni di spegnimento si sono concluse soltanto questa mattina. Il rogo, che non sarebbe di natura dolosa, non ha provocato feriti o intossicati.