Uomo trovato morto a Torino, ipotesi overdose

Sarebbe dovuto a un'overdose di droga il malore che ha causato la morte del cittadino senegalese di 47 anni, il cui corpo senza vita è stato trovato ieri mattina sul ballatoio di una palazzina nel quartiere Borgo Vittoria a Torino, in via Ciamarella. È quanto si apprende da fonti vicine agli inquirenti. L'uomo, secondo questa ipotesi, avrebbe ingerito uno o più ovuli contenenti stupefacente, che sarebbero scoppiati provocando l'overdose e il malore.

La vicenda

A chiamare i soccorsi ieri mattina è stato un residente del palazzo, dove però la vittima non risultava vivere. I vicini non hanno sentito litigi o altri rumori particolari. "Non lo conoscevamo - ha raccontato un residente -, sapevamo che in quella casa viveva una donna". I carabinieri hanno trovato l'appartamento in cui l'uomo si trovava a soqquadro e, sul tavolo, un pasto non ancora finito.