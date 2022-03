Cammino di 26 giorni per l'ospedale Regina Margherita: il progetto

Un viaggio a piedi di 26 giorni, per un totale di 575 chilometri, attraverso città come Ferrara, Parma, Pavia e fino a Torino, tappa finale. L’obiettivo: raccogliere fondi da destinare al reparto di Neurochirurgia dell’ospedale Regina Margherita. L’iniziativa di charity si chiama “Sulla Stessa Strada” ed è la prima di questo tipo lanciata dal progetto editoriale online “nèttare” fondato da Martina Maccari (moglie del calciatore Leonardo Bonucci) lanciato nel maggio 2021 con l’intento di fare storytelling sui social con la vita di persone che condividono storie di bellezza, coraggio e resilienza

Il progetto solidale

Il viaggio di “nèttare” si dirama lungo il Po partendo il primo maggio dal delta, ossia dal lido di Volano (in provincia di Ferrara) per poi arrivare a Torino. I principali capoluoghi toccati in ordine cronologico saranno Ferrara, Parma, Cremona, Piacenza, Pavia, Vercelli e infine Torino. Tutto sarà trasmesso nelle piattaforme digitali di “nèttare” e sui canali social dedicati. La missione del progetto è raccogliere fondi per acquistare un esoscopio neurochirurgico per interventi chirurgici al cervello per il reparto dell’ospedale torinese, tramite la onlus di “nèttare” Neuroland.

Come partecipare

Durante il cammino, che terminerà il 26 maggio, oltre alle donazioni chiunque vorrà partecipare potrà farlo in tre modalità: candidandosi tramite iniziativa lanciata da “nèttare” su Instagram e partecipando poi al percorso per una settimana; venire soltanto per una giornata intera; passare a salutare nei meeting point che saranno svelati sui social nelle prossime settimane.