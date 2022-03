Asti, ruba l'auto del postino: polizia denuncia una donna

Ha approfittato di un attimo di distrazione del postino, intento a consegnare una raccomandata in una via del centro, per rubargli l'auto, una Fiat Panda delle Poste. L'episodio è accaduto ad Asti, dove la polizia ha denunciato per furto aggravato una donna in evidente stato di alterazione. Dopo la denuncia del postino, gli agenti hanno anche ritrovato l'auto danneggiata in un incidente stradale.