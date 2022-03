Torino, droga consegnata a domicilio in taxi: sei misure cautelari

Lo spaccio avveniva in prevalenza nei quartieri torinesi di Mirafiori e Santa Rita, ma anche in alcuni comuni della prima cintura del capoluogo piemontese

Militari dellla guardia di finanza hanno eseguito a Torino sei misure cautelari, quattro in carcere e due obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria, smantellando un vero e proprio servizio 'delivery' per la droga. Due destinatari delle misure sono risultati irreperibili.

Il giro di spaccio

Lo stupefacente, crack e cocaina, veniva ordinato per telefono e consegnato a domicilio. I corrieri avrebbero utilizzato per i propri spostamenti dei taxi. Lo spaccio avveniva in prevalenza nei quartieri torinesi di Mirafiori e Santa Rita, ma anche in alcuni comuni della prima cintura del capoluogo piemontese.