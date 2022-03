Allarme bomba a scuola a Torino, è l'ottava volta: aperta inchiesta

Sul posto, in corso Unione Sovietica, ci sono polizia, carabinieri e i vigili del fuoco intervenuti per la bonifica dell'edificio che è stato evacuato

Allarme bomba all'Istituto Primo Levi di Torino, in corso Unione Sovietica. Sul posto polizia, carabinieri e i vigili del fuoco intervenuti per la bonifica dell'edificio, che è stato evacuato a seguito di una mail che annunciava la presenza di esplosivi nella scuola. Si tratta dell'ottavo allarme bomba consecutivo, tutti risultati poi falsi. La procura ha aperto un fascicolo contro ignoti per procurato allarme.