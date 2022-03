Incidente a Torino, morto un uomo investito da un'auto

Un uomo, di cui non si conoscono le generalità perché privo di documenti, è morto travolto da un'auto ieri sera a Torino. L'incidente è avvenuto in corso Bramante, angolo corso Unione Sovietica. La vittima stava attraversando la strada in prossimità del semaforo quando è stato investito dal veicolo, il cui conducente si è fermato per prestare soccorso.

L'arrivo dei soccorsi

Le condizioni del ferito sono apparse da subito molto gravi; trasportato all'ospedale Cto, è morto poco dopo l'arrivo in ospedale. Sull'esatta dinamica dell'investimento indaga ora la polizia municipale, alla ricerca di elementi utili a identificare il pedone.