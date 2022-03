Covid Piemonte, 1.108 casi e 732 ricoveri

Sono 1.108 in Piemonte i nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19, il 6,9% di 16.151 tamponi eseguiti. L'Unità di crisi regionale registra anche 4 decessi, nessuno dei quali relativo alla giornata di oggi, e 1.036 guariti. In lieve aumento i ricoveri, che nei giorni scorsi erano stati in costante calo: i pazienti in terapia intensiva sono 33 (-1), 699 nei reparti ordinari (+4). Dall'inizio della pandemia, dunque, il Piemonte ha registrato 992.412 positivi, 13.083 decessi e 936.761 guariti (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA).