Torino, le mostre da non perdere a marzo

Alla Sala degli Stemmi della stazione di Porta Nuova oltre 90 opere di Banksy, di cui 30 murales a grandezza naturale, realizzati da giovani street artist internazionali che raccontano il mondo del misterioso artista britannico. Appuntamento importante per gli appassionati di fotografia con i più grandi capolavori della storia in arrivo dal MoMA di New York a Torino a Camera - Centro Italiano per la fotografia, che ospita, per la prima volta in Italia, la mostra "Capolavori della fotografia moderna 1900-1940. La collezione Thomas Walther del Museum of Modern Art, New York". A raccontare il mistero e la scoperta del talento fotografico di Vivian Maier sono invece le 270 immagini riunite nella prima grande retrospettiva "Vivian Maier inedita" che i Musei Reali di Torino dedicano fino al 26 giugno all'artista, antesignana silenziosa del periodo d'oro della street photography. The World of Banksy alla Sala degli Stemmi di Porta Nuova Riapre al pubblico dopo 15 anni la Sala degli Stemmi della stazione di Porta Nuova. Ospita oltre 90 opere di Banksy, di cui 30 murales a grandezza naturale, realizzati da giovani street artist internazionali che raccontano il mondo del misterioso artista britannico, famoso per affrontare con ironia temi politici e di denuncia sociale. La mostra "The World of Banksy - The Immersive Experience" si potrà visitare fino al 29 maggio. Vicino ai più iconici capolavori Flower Thrower e Girl with Balloon che lo hanno reso famoso in tutto il mondo, trova spazio anche una speciale sezione video che ripercorre la storia e il messaggio sociale dei murales realizzati da Banksy in strade, muri e ponti di tutto il mondo. La mostra ha già riscosso successo alla Stazione Centrale e al Teatro Nuovo di Milano e nelle città di Parigi, Barcellona, Praga, Bruxelles e Dubai.

The world of Banksy - ©Ansa

I capolavori del MoMa di New York a Camera I più grandi capolavori della storia della fotografia arrivano dal MoMA di New York a Torino. Dal 3 marzo al 26 giugno Camera - Centro Italiano per la fotografia ospita, per la prima volta in Italia, la mostra "Capolavori della fotografia moderna 1900-1940. La collezione Thomas Walther del Museum of Modern Art, New York". Una selezione di oltre 230 scatti della prima metà del XX secolo di 121 artisti, nomi leggendari, ma anche autori meno conosciuti, che hanno ridefinito i canoni della fotografia facendole assumere un ruolo centrale nello sviluppo delle avanguardie di inizio secolo. Decenni particolari che spinsero il collezionista svizzero Thomas Walther a raccogliere, tra il 1977 e il 1997, le migliori opere fotografiche prodotte in questo periodo riunendole in una collezione unica al mondo, acquisita dal MoMA nel 2001 e nel 2017. La mostra nasce dalla collaborazione fra il Jeu de Paume di Parigi, il Masi di Lugano e Camera, dove è possibile vedere per l'ultima volta in Europa le opere prima che tornino negli Usa. Carlo Levi. Viaggio in Italia: luoghi e volti alla Gam Con l'inaugurazione il 10 febbraio nella Wunderkammer della Gam di Torino della mostra "Carlo Levi. Viaggio in Italia: luoghi e volti" è entrato nel vivo il progetto "Tutta la vita è lontano" dedicato ai 120 anni dalla nascita di Carlo Levi, realizzato dalla Gam con Circolo dei Lettori, Camera-Centro italiano per la fotografia e Museo del Cinema. Un articolato progetto tra pittura, letteratura, narrativa, fotografia e cinema pensato per rileggerne la figura di un uomo simbolo del Novecento, pittore, medico, scrittore, intellettuale, giornalista, protagonista della vita culturale e sociale. Con 30 dipinti realizzati da Carlo Levi tra il 1923 e il 1973 la mostra si focalizza sulla geografia dell'esistenza dell'artista, tra Nord e Sud dell'Italia, dal primo periodo giovanile ispirato ad una pittura 'oggettiva', ad un genere più espressionista, e infine realista. La scelta dei curatori Elena Lowenthal e Luca Beatrice mette a fuoco due degli aspetti che più caratterizzano l'arte di Levi, il ritratto e il paesaggio, ordinando il percorso con 11 dipinti provenienti dalla Fondazione Carlo Levi di Roma, 8 opere attinte dal patrimonio della Gam oltre che dalla Pinacoteca Carlo Levi di Aliano (Matera) e da collezioni private.

Carlo Levi. Viaggio in Italia: luoghi e volti - ©Ansa

Frida Kahlo nelle foto di Muray a Palazzina Stupinigi

Dopo lo stop forzato causa Covid a pochi giorni dall'apertura nel 2020, torna alla Palazzina di Stupinigi, fino al 5 giugno, la mostra 'Frida Kahlo Through the Lens of Nickolas Muray', una carrellata di 60 scatti di Nickolas Muray, suo amico e amante per tanti anni. Scatti che fanno entrare il visitatore nella vita più intima e segreta della celebre artista messicana, nella sua Casa Azul, nei suoi giardini, tra i suoi oggetti e vestiti. Un viaggio sentimentale in luoghi come la sua camera da letto col famoso letto d'arte e lo studio. A completare l'ambientazione, la riproduzione degli abiti e dei monili, per mostrare il suo stile unico, di ispirazione etnica e tribale, che ha fatto scuola. In mostra anche un focus sugli amori di Frida, con le lettere originali scambiate con Nickolas Muray e il documentario 'Artists in Love', in collaborazione con Sky Arte, sulla relazione tormentata con Diego Rivera. Molti i contributi multimediali, caratteristica delle produzioni di Next Exhibition, come l'area immersiva nella Citroniera di Ponente, dove il pubblico può seguire video prodotti dalla stessa Kahlo. E nell'area merchandising, la nuovissima esperienza VR per 'vedere con gli occhi di Frida' gli interni di Casa Azul, grazie alla tecnologia degli Oculus. La street photography di Vivian Maier ai Musei Reali Ombre, specchi che duplicano e moltiplicano i volti, immagini riflesse dalle vetrine, gesti e sguardi della gente comune e della buona borghesia, bambini e persone senza fama, destinate a non lasciare segni del loro passaggio, e la presenza ricorrente dei quotidiani, un tema che si sarebbe trasformato in una ossessione. E' il mondo su cui per decenni si è posato l' occhio di Vivian Maier, la bambinaia che dagli anni Cinquanta coltivò tra New York e Chicago la passione per la fotografia accumulando un patrimonio di centocinquantamila scatti di cui non si è mai saputo nulla fino al 2007, due anni prima della sua morte. Le scatole che contenevano i rullini da sviluppare di parte dell'archivio, custodito in un box di cui la fotografa aveva smesso di pagare l'affitto, vennero messe all' asta e comprate da un giovane agente immobiliare, John Maloof, che svelò così un tesoro unico nella storia della fotografia. A raccontare il mistero e la scoperta di un talento tanto particolare sono le 270 immagini riunite nella prima grande retrospettiva "Vivian Maier inedita" che i Musei Reali di Torino dedicano fino al 26 giugno all'artista, antesignana silenziosa del periodo d'oro della street photography. Le Sale Chiablese del complesso museale svelano un percorso affascinante della ricerca condotta dalla maestra dello scatto parallelamente al lavoro di bambinaia e governante svolto per 40 anni.

La mostra dedicata a Vivian Maier - ©Ansa

I numeri di Vincenzo Agnetti alla Gam

La mostra dedicata a Vincenzo Agnetti (Milano, 1926-1981), aperta alla Gam di Torino fino al 12 giugno, è il quinto appuntamento del ciclo espositivo nato dalla collaborazione tra l'Archivio Storico della Biennale di Venezia e la VideotecaGam ed è pensato per raccontare la stagione iniziale del video d'artista italiano tra anni Sessanta e Settanta. L'esposizione affronta, in particolare, un aspetto centrale del lavoro di Agnetti: la sostituzione tra parola e numero come azzeramento del linguaggio. Il tema emerge nelle sue opere a partire dal 1968 con la realizzazione della 'Macchina drogata', una calcolatrice che traduce i numeri digitati in sequenze di lettere che si combinano senza significato. Andy Warhol Super Pop a Palazzo Barolo

La mostra “Andy Warhol Super Pop”, visitabile fino al primo maggio a Palazzo Barolo a Torino e prodotta da Next Exhibition con l'Archivio Fred W McDarrah/Muus Collection, si propone di essere un viaggio nella cultura americana dai primi esplosivi anni '50 e '60, fino agli anni '70 nella Grande Mela. Il percorso espositivo propone una panoramica sui concetti e sui momenti chiave della Pop Art, indagando in modo cronologico le fasi principali della vita e della carriera dell'artista attraverso sue opere d'arte e fotografie provenienti dall'archivio Fred W. McDarrah-Muus Collection. Diabolik alla Mole Al Museo Nazionale del cinema arriva “Diabolik alla Mole”, mostra visitabile fino al 15 maggio dedicata a Diabolik, famoso personaggio dei fumetti creato da Angela e Luciana Giussani, in un nuovo spazio espositivo finora mai utilizzato. Curata da Luca Beatrice, Domenico De Gaetano e Luigi Mascheroni, al suo interno si trovano disegni, tavole e materiali di scena che hanno ispirato il cinema: è esposta la ghigliottina che compare nel film dei fratelli Manetti, ma ci sono anche materiali inediti della versione diretta da Mario Bava nel '68 e di quella, mai ultimata, di Seth Holt, del '65. Accanto alla rarità provenienti dall'archivio della casa editrice Astorina e da collezionisti privati, si indaga il rapporto tra il fumetto e la cronaca del tempo, grazie alle immagini dell'Archivio Publifoto di Intesa Sanpaolo, che riportano alla luce i fatti di cronaca nera, tra Torino e Milano, negli anni Sessanta.

Diabolik alla Mole - ©Ansa