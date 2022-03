Sparatoria a Torino, 49enne arrestato per tentato omicidio

È stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio l'uomo di 49 anni che ieri sera, poco dopo le 23, ha sparato in via Gonin a Torino, contro una Fiat Punto su cui erano a bordo il figlio e la fidanzata del ragazzo. Diversi i colpi esplosi: uno di questi ha colpito la portiera lato passeggero dell'utilitaria e un altro una vettura in sosta.

La sparatoria

Secondo quanto ricostruito dagli agenti di polizia, che hanno denunciato l'uomo anche per resistenza e minacce a pubblico ufficiale, il 49enne ha premuto il grilletto dopo un'accesa discussione per alcuni dissidi con i due giovani. Quando il figlio e la fidanzata sono scappati in strada, cercando rifugio nell'auto, il padre è uscito sul balcone e ha sparato con una pistola detenuta illegalmente.