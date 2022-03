Alba, dallo chef Enrico Crippa pranzo a ristorante stellato a 160 euro

Pranzo al ristorante con tre stelle per "soli" 160 euro. E' la proposta dello chef Enrico Crippa, titolare del ristorante Piazza Duomo di Alba, in provincia di Cuneo. Lo riporta Dissapore. Accanto ai due menù canonici, il sito del locale propone ora una terza opzione valida il giovedì e il venerdì a pranzo. Quattro le portate previste, variabili a seconda della disponibilità degli ingredienti, scelte tra i piatti più emblematici dello chef. Piatti "coerenti e precisi per iniziare a conoscere il pensiero dietro la cucina di Crippa o riassaporare alcuni capolavori degli anni passati", si legge sul profilo Facebook del ristorante.