Covid Piemonte, 1.961 casi e 880 ricoveri

Resta invariato, per il terzo giorno consecutivo, il numero di ricoveri nelle terapie intensive (40), mentre l’indice di contagio è pari al 6,5 per cento

Resta invariato, per il terzo giorno consecutivo, il numero di ricoveri (40) nelle terapie intensive del Piemonte, mentre prosegue il calo dei pazienti in terapia ordinaria, che ora sono 840 (-79). Lo rende noto l'Unità di crisi regionale, che nelle ultime 24 ore ha registrato 1.961 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19, il 6,5% dei 30.273 tamponi eseguiti. Ancora alto il numero dei decessi, 19, nessuno dei quali relativo alla giornata di oggi, i nuovi guariti sono 2.477. Dall'inizio dell'emergenza, dunque, il Piemonte ha registrato 986.004 positivi, 13.066 decessi e 929.098 guariti (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA).