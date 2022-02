Covid Piemonte, 960 nuovi casi e mille ricoveri

Prosegue la fase discendente della curva di contagio, in Piemonte, dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 960 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19, il 5,6% dei 17.220 tamponi eseguiti. In calo anche il numero dei decessi, tre, nessuno dei quali relativo ad oggi, scendono ancora i ricoveri: 38 (-1) in terapia intensiva e 962 (-7) nei reparti ordinari. I guariti sono 1.364. Dall'inizio della pandemia, dunque, il Piemonte ha registrato 980.602 positivi, 13.026 decessi e 920.802 guariti (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA).