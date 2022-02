Incornato da un toro: grave titolare di un agriturismo

Sono gravi le condizioni di Carmelo Miragliotta, 72 anni, incornato da un toro nella sua azienda agrituristica di Bergamasco, nell'Alessandrino. Subito soccorso dal figlio e poi dal personale sanitario del 118, è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Alessandria. Ha riportato diverse ferite al torace e al volto e ha perso molto sangue.

“Situazione difficile”

Candidato presidente alle elezioni provinciali del 2004 con la lista civica 'Gente Produttiva', la stessa con cui nel 2007 ha sostenuto Piercarlo Fabbio, poi eletto sindaco del capoluogo, Miragliotta è tesoriere cittadino di 'Italexit per l'Italia' e giovedì sera è stato nominato coordinatore del 'Comitato elettorale Costantino sindaco'. "Spero possa riprendersi il prima possibile - commenta Vincenzo Costantino - Carmelo è una persona buona, sempre disponibile e il suo contributo in tutti i percorsi fa la differenza. Da sempre vicino alla gente, come lavoratore e politico, è sempre stato capace di dare un segnale di rinnovamento. Abito a 500 metri da lui, conosco la gravità di quanto accaduto. I colleghi sanitari che lo hanno preso in cura mi hanno descritto una situazione davvero difficile".